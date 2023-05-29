Как избежать рисков при покупке автомобиля: советы эксперта из Финансового университета при Правительстве

Адвокат и преподаватель Финансового университета при Правительстве Кирилл Данилов рассказал, на что следует обратить внимание при покупке и продаже автомобиля. Советами эксперта поделилось издание «Известия».
Он отметил, что перед покупкой важно проверить наличие ограничений, препятствующих регистрационным действиям, нахождение машины в розыске, наличие обременений залогом, а также находится ли авто в совместной собственности супругов.
Для снижения рисков эксперт рекомендует рассчитаться с продавцом только после регистрации перехода права собственности на машину. Также необходимо проверить информацию о нахождении авто в залоге через нотариуса, чтобы избежать риска взыскания банком на машину в будущем из-за задолженности прежнего владельца по кредиту.
Для проверки наличия ограничений на регистрационные действия в Госавтоинспекции можно воспользоваться сервисом «Проверка автомобиля» на сайте ГИБДД по VIN-номеру кузова или шасси. Этот сервис также позволяет узнать историю регистрации автомобиля в ГИБДД, информацию о ДТП и нахождении машины в розыске. Для избежания судебных разбирательств, эксперт рекомендует попросить согласие супруга на продажу автомобиля и детально изучить документы, обращая внимание на соответствие данных в СТС и ПТС. Также стоит проверить вашего контрагента на наличие признаков банкротства, таких как множество исполнительных производств и судебных разбирательств, что можно сделать на сайте ФССП в сервисе «Банк данных исполнительных производств» и на официальных сайтах судов.
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