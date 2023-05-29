Как избежать рисков при покупке автомобиля: советы эксперта из Финансового университета при Правительстве

Для проверки наличия ограничений на регистрационные действия в Госавтоинспекции можно воспользоваться сервисом «Проверка автомобиля» на сайте ГИБДД по VIN-номеру кузова или шасси. Этот сервис также позволяет узнать историю регистрации автомобиля в ГИБДД, информацию о ДТП и нахождении машины в розыске. Для избежания судебных разбирательств, эксперт рекомендует попросить согласие супруга на продажу автомобиля и детально изучить документы, обращая внимание на соответствие данных в СТС и ПТС. Также стоит проверить вашего контрагента на наличие признаков банкротства, таких как множество исполнительных производств и судебных разбирательств, что можно сделать на сайте ФССП в сервисе «Банк данных исполнительных производств» и на официальных сайтах судов.