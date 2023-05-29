Падала в обморок: Журналист Елена Летучая рассказала о катастрофических переработках на съемках

Телеведущая Елена Летучая рассказала о пагубном влиянии большого количества съемок во время работы в телепроекте «Ревизорро». Тележурналистке удавалось на камеру создавать бодрый вид, однако за кадром она часто теряла сознание и попадала в больницу.
Причиной конфликта, который стал предтечей увольнения как раз и явился вопрос здоровья Летучей. У телеведущей буквально не осталось сил на съемки и скандалы с владельцами ресторанов. Муж часто отвозил ее в больницу, откуда она оперативно снова бежала на съемки, даже несмотря на кровоподтеки. Начальство тележурналистки не ценило ее подвигов и воспринимало чрезмерную самоотдачу как должное, – об этом пишет 5-tv.ru.
Ранее сообщалось, что артистка Татьяна Васильева отвергла предложение руки и сердца поклонника. Мужчина долгое время добивался встречи, но во время свидания принялся жаловаться на жизнь.