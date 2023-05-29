Диетолог назвал три вещи, которые не стоит употреблять поутру натощак

Диетолог и консультант по питанию Неха Сахайя рассказал изданию The Indian Express про продукты, которые не стоит употреблять с утра на голодный желудок.
Мед с лимоном в воде, хоть и традиционно рекомендуется диетологами по утру, дает вашему организму слишком много калорий и сахара. Вместо меда можно попробовать добавить рисовый сироп.
Чай и кофе стимулируют выработку кортизола, так называемого «гормона стресса» и вызывают повышенную кислотность в желудке. При постоянном употреблении этих напитков натощак, вы не только выработаете себе зависимость от кофеина, но и испортите пищеварение.
Фрукты с утра перевариваются слишком быстро, и мы начинаем хотеть есть почти сразу же. Завтрак стоит делать с большим количеством белка, чтобы организм был насыщен прямо до обеда.
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