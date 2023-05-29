Япония поздравила Эрдогана с победой и выразила надежду на сотрудничество для решения украинского вопроса

Правительство Японии рассчитывает, что победа Эрдогана на президентских выборах позволит Японии и Турции усовершенствовать и улучшить свое сотрудничество для того, чтобы приблизить мирное решение конфликта между Россией и Украиной и обеспечить безопасность в регионе, заявил Мацуно на пресс-конференции. Также он передал Эрдогану поздравления с победой от лица правительства Японии.