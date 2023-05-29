Уролог Ротов рассказал о способах увеличения пениса

Уролог Антон Ротов перечислил способы увеличения размера пениса, среди которых есть использование специальных аппаратов и операций. Рекомендации эксперта опубликовало издание «Лента.ру».
Врач объяснил, что размер пениса формируется под воздействием половых гормонов в детском возрасте, и после периода полового созревания ткани теряют способность расти. Поэтому гормональные мази на основе тестостерона или дигидротестостерона неэффективны у взрослых мужчин.
Ротов подчеркнул, что увеличить размер пениса можно с помощью вытягивающих устройств, таких как эстендеры или стретчеры, которые растягивают ткани в ответ на длительное натяжение. Увеличение в длину достигает до 4 сантиметров, а в толщину — до 1 сантиметра.
Однако, для достижения эффекта необходимо носить устройства не менее пяти месяцев по несколько часов в день. Еще одним способом увеличения длины пениса является радикальная операция лигаментотомии, при которой пересекают связки, присоединяющие половой член к лобковой кости. Это может увеличить длину пениса на 2-5 сантиметров, однако член увеличивается только в длину.
Также можно скорректировать размер пениса введением синтетических объемообразующих препаратов, таких как гель гиалуроновой кислоты, под кожу тела члена или головки. Однако, как отметил уролог, эффект этой процедуры длится обычно не дольше года.
Ранее СМИ сообщили, что житель Танзании получил тройной перелом пениса во время полового акта. Врачи сообщили, что его половой орган был наполнен кровью и искривлен.