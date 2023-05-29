Уролог Ротов рассказал о способах увеличения пениса

Однако, для достижения эффекта необходимо носить устройства не менее пяти месяцев по несколько часов в день. Еще одним способом увеличения длины пениса является радикальная операция лигаментотомии, при которой пересекают связки, присоединяющие половой член к лобковой кости. Это может увеличить длину пениса на 2-5 сантиметров, однако член увеличивается только в длину.