Четырехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Ачинске и остался в живых

В Красноярском крае, в городе Ачинск, четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже и остался в живых. Об этом сообщил сайт РЕН ТВ.
Так, сам инцидент случился 28 мая, в момент, когда в квартире находились родители мальчика. Ребенка оставили одного в комнате и он, пока никто не видит, поставил табурет возле окна, залез на подоконник и начал выкидывать на улицу свои игрушки.
Не устояв на краю окна, ребенок потерял равновесие и рухнул вниз. Мальчика сразу же госпитализировали в больницу. Информация о состоянии ребенка не уточняется.
Следственный комитет по Красноярскому краю начал проверку в отношении произошедшего. 11-месячного брата пострадавшего изъяли у родителей и поместили в «Дом Ребенка». Семья мальчиков, при этом, на учете никогда не состояла.
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