Бывший сотрудник Конгресса Брэндон Вейхерт заявил о превращении Соединенных Штатов Америки в политический инструмент киевского режима. Об этом пишет информационное издание «19FortyFive».
Он отметил, что Вашингтон не в силах прекратить украинский кризис или же возглавить его и поэтому США превратились в заложника угрозы эскалации в отношениях с Российской Федерацией. Американский президент Джозеф Байден, по мнению эксперта, одновременно с ввязыванием страны в конфликт ослабил ее позиции в отношениях с Пекином. Политолог предостерег о катастрофических последствиях для Вашингтона в случае переизбрания Байдена и назвал его «разрушителем когда-то великой страны».
Ранее глава Европейской народной партии Манфред Вебер сообщил, что Анкара и Брюссель не заинтересованы во вступлении Турции в ЕС. Политик уверен, что в присутствии Республики в Евросоюзе нет необходимости.