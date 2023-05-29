Игрушка Киева: Бывший конгрессмен Брэндон Вейхерт вынес приговор президенту США Джо Байдену

Он отметил, что Вашингтон не в силах прекратить украинский кризис или же возглавить его и поэтому США превратились в заложника угрозы эскалации в отношениях с Российской Федерацией. Американский президент Джозеф Байден, по мнению эксперта, одновременно с ввязыванием страны в конфликт ослабил ее позиции в отношениях с Пекином. Политолог предостерег о катастрофических последствиях для Вашингтона в случае переизбрания Байдена и назвал его «разрушителем когда-то великой страны».