В Сети осудили украинскую теннисистку Костюк за превращение спорта в политическую арену

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожимать руку белорусской сопернице Арине Соболенко на чемпионате во Франции. После этого столкнулась с волной негатива в Интернете.
После такого жеста со стороны Костюк, читатели издания Le Point написали массу негативных комментариев по поводу того, что это является неуважением и нарушением традиционных правил спортсменов.
Также некоторые комментаторы отмечали, что спорт не должен превращаться в театр для продвижения своих политических взглядов.
Ранее, 28 мая, Соболенко победила Костюк в мачте первого тура «Ролан Гаррос» со счетом 6:3. После матча украинка отказалась пожать руку своей сопернице, за что ее освистали зрители с трибун. Однако сама она не поняла, почему ее жест не восприняли, как должное.