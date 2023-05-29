В Сети осудили украинскую теннисистку Костюк за превращение спорта в политическую арену

Ранее, 28 мая, Соболенко победила Костюк в мачте первого тура «Ролан Гаррос» со счетом 6:3. После матча украинка отказалась пожать руку своей сопернице, за что ее освистали зрители с трибун. Однако сама она не поняла, почему ее жест не восприняли, как должное.