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Врач Гинзбург назвал способы повышения уровня «гормона любви» в крови

Общество
Врач Гинзбург назвал способы повышения уровня «гормона любви» в крови

Врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург, опубликовал список способов повышения уровня окситоцина, также известного как «гормон любви». Об этом сообщает издание «Мослента».

Он отметил, что этот гормон не только помогает женщинам рожать и кормить детей, но и формирует чувство привязанности в близких отношениях. Для поддержания уровня окситоцина в крови Гинзбург рекомендует прикасаться к близкому человеку, гладить его и обнимать. Также любые расслабляющие действия, такие как сон, прогулки и принятие ванны, способствуют повышению уровня этого гормона.

Кроме того, врач подчеркнул важность правильного питания для поддержания гормонального баланса и уровня окситоцина в крови. Он рекомендует уменьшить потребление сахара, белого хлеба, риса, картофеля, красного мяса, маргарина и трансжиров, и добавить в рацион больше фруктов, орехов, морской рыбы, овощей, зелени и кисломолочных продуктов.

Ранее СМИ Гинзбург рассказал каким категориям россиян стоит отказаться от кваса. В список попали диабетики и страдающие заболеваниями ЖКТ.
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