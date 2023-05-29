Врач Гинзбург назвал способы повышения уровня «гормона любви» в крови

Он отметил, что этот гормон не только помогает женщинам рожать и кормить детей, но и формирует чувство привязанности в близких отношениях. Для поддержания уровня окситоцина в крови Гинзбург рекомендует прикасаться к близкому человеку, гладить его и обнимать. Также любые расслабляющие действия, такие как сон, прогулки и принятие ванны, способствуют повышению уровня этого гормона.