Ученый рассказал жителям Камчатки подробности о возможном повторном извержении Шивелуча

Научный работник Института вулканологии и сейсмологии ДФО РАН Дмитрий Мельников объяснил россиянам, что недавно активизировавшийся вулкан Шивелуч не обязательно несет на данный момент угрозу.
Как сообщает сайт DV.KP.RU., очередной подъем и выброс пепла не означает то, что Шивелуч вновь готов извергаться. Хлопья пылевого шлейфа были подняты порывами сильного ветра и направляются в сторону городов у Берингова моря.
«Цвет опасности вулкана меняется за счет наличия пепла. Это лишь код для авиации», - успокоил россиян Мельников.
Ранее власти Мексики сообщили о готовности начать проводить эвакуацию мирного населения из-за проснувшегося вулкана Попокатепетль.