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Ученый рассказал жителям Камчатки подробности о возможном повторном извержении Шивелуча

Общество
Ученый рассказал жителям Камчатки подробности о возможном повторном извержении Шивелуча

Научный работник Института вулканологии и сейсмологии ДФО РАН Дмитрий Мельников объяснил россиянам, что недавно активизировавшийся вулкан Шивелуч не обязательно несет на данный момент угрозу.

Как сообщает сайт DV.KP.RU., очередной подъем и выброс пепла не означает то, что Шивелуч вновь готов извергаться. Хлопья пылевого шлейфа были подняты порывами сильного ветра и направляются в сторону городов у Берингова моря.

«Цвет опасности вулкана меняется за счет наличия пепла. Это лишь код для авиации», - успокоил россиян Мельников.

Ранее власти Мексики сообщили о готовности начать проводить эвакуацию мирного населения из-за проснувшегося вулкана Попокатепетль.
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