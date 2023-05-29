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Автоэксперт Ракитин рассказал, как сэкономить на бензине

Общество
Автоэксперт Ракитин рассказал, как сэкономить на бензине

Главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин посоветовал россиянам ездить на автомобиле с умеренной скоростью, чтобы экономить бензин. Об этом эксперт рассказал на радио Sputnik.

По словам автоэксперта, оптимальный расход бензина достигается при скорости от 90 до 110 километров в час, в то время как быстрая езда требует более значительного расхода топлива.

«Скорость ниже увеличивает расход топлива, скорость выше — кратно увеличивает расход топлива», — отметил он, рекомендуя следить за дорожными знаками на трассах, которые предупреждают водителей о скоростном режиме.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин рассказал как выявить производственный брак в новой автошине. Для этого необходимо осмотреть боковую сторону покрышки на наличие трещин и неровностей.
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