Автоэксперт Ракитин рассказал, как сэкономить на бензине

Главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин посоветовал россиянам ездить на автомобиле с умеренной скоростью, чтобы экономить бензин. Об этом эксперт рассказал на радио Sputnik.
По словам автоэксперта, оптимальный расход бензина достигается при скорости от 90 до 110 километров в час, в то время как быстрая езда требует более значительного расхода топлива.
«Скорость ниже увеличивает расход топлива, скорость выше — кратно увеличивает расход топлива», — отметил он, рекомендуя следить за дорожными знаками на трассах, которые предупреждают водителей о скоростном режиме.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин рассказал как выявить производственный брак в новой автошине. Для этого необходимо осмотреть боковую сторону покрышки на наличие трещин и неровностей.