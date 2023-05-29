Огнеборцы борются с мощным пожаром на лесоторговой базе в Челябинске

Главное Управление МЧС России по Челябинской области сообщило о возгорании пиломатериалов на Енисейской улице в столице региона. Об этом пишет Telegram-канал «Южный Урал».
Прибывшие на место спасатели установили, что горят древесные лесозаготовки, уложенные в штабеля на открытой площадке. В настоящее время существует угроза распространения пламени на два складских строения. Пострадавшие в результате происшествия отсутствуют.
Подразделения работают по рангу №2. Сообщается об организации штаба пожаротушения, трех боевых участков, проложении магистральной линии. Администрация Ленинского района направила водоподвозящую технику.
Ранее сообщалось о внезапной смерти посетителя торгового центра в Москве. Молодой человек скончался в зоне фудкорта, а его знакомый был госпитализирован.