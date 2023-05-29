Эксперт Андрей Бакланов: Эрдоган хочет пробиться в мировые лидеры за счет украинского вопроса

Профессор мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов назвал цель президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана после его переизбрания на выборах.
После своей победы на президентских выборах Эрдоган сделает акцент в сторону украинского вопроса, но не с точки зрения его решения, а с точки зрения ораторского мастерства. Это связано с тем, что его цель заключается не в дружбе с Россией, а в попытке создать достаточное медийное поле для того, чтобы стать мировым лидером наравне с другими значимыми фигурами второго эшелона, приводит слова Бакланова РИА Новости.
Ранее Эрдоган обратился к своим избирателям и поблагодарил их за сделанный выбор. Он заявил, что его победа является примером торжества демократии и началом «столетия Турции». Также он упомянул, что намерен решить множество приоритетных для Турции проблем, пока его оппоненты могут только говорить, а не делать.