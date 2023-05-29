Эксперт Андрей Бакланов: Эрдоган хочет пробиться в мировые лидеры за счет украинского вопроса

После своей победы на президентских выборах Эрдоган сделает акцент в сторону украинского вопроса, но не с точки зрения его решения, а с точки зрения ораторского мастерства. Это связано с тем, что его цель заключается не в дружбе с Россией, а в попытке создать достаточное медийное поле для того, чтобы стать мировым лидером наравне с другими значимыми фигурами второго эшелона, приводит слова Бакланова РИА Новости.