Экс-сотрудник конгресса США и аналитик Брендон Вейхер заявил, что действия текущей администрации президента Джо Байдена привели к тому, что страна стала инструментом Киева.
Как сообщает сайт агентства РИА Новости, в такое положение США поставили потому, что они не могут занять какую-либо главенствующую позицию в вопросе конфликта на Украине.
«Не имея сил положить конец этому конфликту или возглавить его, Соединенные Штаты стали инструментом Киева», - заявил Вейхер.
Экс-сотрудник конгресса отметил, что такая политика Штатов и «прогибание» под Украину ведут к угрозе расширения конфликта и прямому столкновению с Москвой.
Ранее дипломат из Африки призвал США прекратить спонсорство войны на Украине.