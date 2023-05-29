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Американский аналитик Вейхерт уверен, что США стали лишь инструментом Киева

Политика
Американский аналитик Вейхерт уверен, что США стали лишь инструментом Киева

Экс-сотрудник конгресса США и аналитик Брендон Вейхер заявил, что действия текущей администрации президента Джо Байдена привели к тому, что страна стала инструментом Киева.

Как сообщает сайт агентства РИА Новости, в такое положение США поставили потому, что они не могут занять какую-либо главенствующую позицию в вопросе конфликта на Украине.

«Не имея сил положить конец этому конфликту или возглавить его, Соединенные Штаты стали инструментом Киева», - заявил Вейхер.

Экс-сотрудник конгресса отметил, что такая политика Штатов и «прогибание» под Украину ведут к угрозе расширения конфликта и прямому столкновению с Москвой.

Ранее дипломат из Африки призвал США прекратить спонсорство войны на Украине.
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