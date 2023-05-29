Стали известны причины снижения цен на газ в Европе

Заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов рассказал о причинах снижения цен на газ в Европе. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».
Колобанов сообщил, что резкий скачок стоимости газа в прошлом году был обусловлен ожиданиями его дефицита зимой 2022/2023 годов. Теперь же на европейском рынке присутствует уверенность в поставках, поэтому цены продолжают снижаться. К тому же, благоприятную ситуацию в ЕС позволили создать экономические меры, из-за которых снизилось потребление газа: теплая зима и весна; большие объемы выработки энергии ветряками; спрос на СПГ в Азии, не дотягивающий до плановых значений; сокращение поставок из России, снижающее риски по внезапному прекращению поставок.
Эксперт также допустил, что стоимость газа может снизиться еще больше, хотя в это могут вмешаться различные факторы.
Ранее сообщалось, что платежная система UnionPay обогнала своего конкурента Visa по объему мировых транзакций на рынке дебетовых карт. Эксперты считают, что не последнюю роль в увеличении доли UnionPay на рынке сыграл уход Visa из России.