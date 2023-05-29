Экономические проблемы США рухнут на нового президента согласно документу о повышении госдолга

Согласно официальному документу, который был внесен на рассмотрение в Конгресс после переговоров Байдена и Маккарти касательно ситуации с потолком госдолга и возможным дефолтом в США, президент обезопасил себя от каких-либо последствий из-за экономических проблем. В документе говорится, что он может в любых пределах повышать потолок госдолга США так, как ему захочется, начиная с момента подписания документа и до 1 января 2025 года.