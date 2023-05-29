Экономические проблемы США рухнут на нового президента согласно документу о повышении госдолга

Стало известно, что гарантирует президенту США Джо Байдену документ, который он согласовал с представителем Конгресса Кевином Маккарти по вопросам госдолга в стране.
Согласно официальному документу, который был внесен на рассмотрение в Конгресс после переговоров Байдена и Маккарти касательно ситуации с потолком госдолга и возможным дефолтом в США, президент обезопасил себя от каких-либо последствий из-за экономических проблем. В документе говорится, что он может в любых пределах повышать потолок госдолга США так, как ему захочется, начиная с момента подписания документа и до 1 января 2025 года.
Так как президентские выборы в США запланированы на конец 2024 года, то уже к январю 2025 года все экономические проблемы обрушатся на следующего президента страны, либо на самого Байдена.
Ранее Байден сообщил о телефонных переговорах с Маккарти, которые состоялись сегодня ночью, 29 мая. По словам президента, звонок нужен был только для уточнения уже согласованных фактов.