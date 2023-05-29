Парфюмер Попов назвал лучшие ароматы для грядущего лета

Есть также ароматы-переключатели, которые могут создать домашнюю и расслабляющую атмосферу, успокоить и переключить внимание. В этой категории Попов рекомендует обратить внимание на акватические ароматы (с нотами водорослей, шалфея, розмарина, мяты и лаванды), молекулярные ароматы (синтетические, передающие не только естественные ароматы) и минеральные композиции.