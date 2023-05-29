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Парфюмер Попов назвал лучшие ароматы для грядущего лета

Общество
Парфюмер Попов назвал лучшие ароматы для грядущего лета

Парфюмер Павел Попов назвал актуальные ароматы на лето 2023 года. Советами эксперта поделилось издание «Мослента».

Попов выделил несколько основных направлений. Для утреннего использования подойдут ароматы с цитрусовыми, древесными, зелеными нотами (травы, листва, почки, хвоя), которые помогают пробудиться, тонизируют и заряжают энергией.

Для летних свиданий, вечеринок и встреч с друзьями подходят цветочно-фруктовые, терпкие и фужерные ароматы. В последних можно найти ноты кумарина, бергамота, лаванды, дубового мха и шалфея.

Есть также ароматы-переключатели, которые могут создать домашнюю и расслабляющую атмосферу, успокоить и переключить внимание. В этой категории Попов рекомендует обратить внимание на акватические ароматы (с нотами водорослей, шалфея, розмарина, мяты и лаванды), молекулярные ароматы (синтетические, передающие не только естественные ароматы) и минеральные композиции.

Ранее парфюмер Мария Ушакова дала советы по правильному выбору духов. Прежде всего она призвала не отказываться от парфюмерии, содержащей синтетические компоненты.
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