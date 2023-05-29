В Москве задержали коллекторов, угрожавших генералу МВД

Коллекторы, вымогавшие деньги у подчиненных генерал-майора полиции Константина Строганова, были заключены под стражу Савеловским судом Москвы. Об этом сообщает издание «ТАСС».
Подозреваемым, Татьяне Мизоновой и Руслану Сыздыкову, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по части 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Они уже обжаловали это решение.
Сотрудница ОВД по СВАО взяла в долг у микрофинансовой организации 21 тысячу рублей. Она планировала вернуть деньги через несколько дней после получения зарплаты, но выяснила, что условия кредитования оказались невыгодными. Проценты по кредиту составляли 100% в день, а не годовых, как она думала. Когда она не смогла вернуть долг в срок, ее начали обзванивать коллекторы Мизонова и Сыздыков.
Не добившись желаемого, коллекторы обратились к генералу Строганову и потребовали вернуть долг за подчиненных. В противном случае они угрожали создать проблемы самому начальнику ОВД и его жене. Строганов обратился в службу собственной безопасности МВД и коллекторы были задержаны.
Ранее СМИ сообщили, что пара коллекторов угрожала Строганову расправой. Кроме того, они обещали разрушить его брак.