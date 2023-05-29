В Москве задержали коллекторов, угрожавших генералу МВД

Сотрудница ОВД по СВАО взяла в долг у микрофинансовой организации 21 тысячу рублей. Она планировала вернуть деньги через несколько дней после получения зарплаты, но выяснила, что условия кредитования оказались невыгодными. Проценты по кредиту составляли 100% в день, а не годовых, как она думала. Когда она не смогла вернуть долг в срок, ее начали обзванивать коллекторы Мизонова и Сыздыков.