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Передовая сотово-спутниковая связь появится в России к 2035 году

Технологии
Передовая сотово-спутниковая связь появится в России к 2035 году

Сотово-спутниковая связь сможет появиться в России уже в 2035 году. Об этом сообщил сайт агентства РБК.

Так, основной целью ввода нового вида связи считается необходимость обеспечить всю территорию России доступным и быстрым Интернетом и телевидением.

Согласно «дорожной карте» развития проекта, первые спутники, обеспечивающие стабильное соединение, появятся на орбите Земли уже в 2030 году. В 2035 начнет вводиться гибридная сотово-спутниковая сеть, позволяющая связать всю страну.

Отдельно отмечается, что связь будет доступна даже в самых отдаленных уголках нашей родины, например, в дальней Арктической зоне и на маршруте Северного морского пути.

Ранее ракета от SpaceX вывела на орбиту два спутника связи SES.
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