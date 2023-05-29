Передовая сотово-спутниковая связь появится в России к 2035 году

Сотово-спутниковая связь сможет появиться в России уже в 2035 году. Об этом сообщил сайт агентства РБК.
Так, основной целью ввода нового вида связи считается необходимость обеспечить всю территорию России доступным и быстрым Интернетом и телевидением.
Согласно «дорожной карте» развития проекта, первые спутники, обеспечивающие стабильное соединение, появятся на орбите Земли уже в 2030 году. В 2035 начнет вводиться гибридная сотово-спутниковая сеть, позволяющая связать всю страну.
Отдельно отмечается, что связь будет доступна даже в самых отдаленных уголках нашей родины, например, в дальней Арктической зоне и на маршруте Северного морского пути.
Ранее ракета от SpaceX вывела на орбиту два спутника связи SES.