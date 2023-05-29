Эксперт Велизаде предрек усиление попыток решить конфликт России и Украины со стороны Турции

Специалист по Турции Ильгар Велизаде рассказал о возможном развитии событий в контексте участия Анкары в решении конфликта России и Украины после переизбрания президента Реджепа Эрдогана.
По словам Велизаде, победа Эрдогана на выборах не изменит позицию Турции в вопросе необходимости мирных переговоров между Москвой и Киевом. Наоборот, не исключено, что после этого турецкий лидер станет принимать более активное участие в попытках привести обе стороны к необходимости сесть за стол переговоров, приводит слова эксперта РИА Новости.
Ранее президент Венгрии Каталина Новак поздравила Эрдогана с победой на президентских выборах в своих социальных сетях. Она отметила, что рассчитывает на проявление больших инициатив со стороны Турции для того, чтобы решить конфликт России и Украины. Она также назвала Эрдогана человеком, который может это сделать.