Эксперты назвали главную проблему при работе на удаленке

Последний опрос, проведенный компаниями hh.ru и Budu показал, что только 30% жителей России не отвлекаются на сторонние дела во время работы из дома. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».
Около 42% россиян позволяют себе выходить в магазин, а еще 31% ездят по делам в течение рабочего дня. Треть опрошенных могут отвлечься на чтение или просмотр фильмов, 9% уходят на прогулки со своими домашними животными, а 6% тратят время на игры.
Согласно опросу, работники в сфере маркетинга и PR (56%) и IT (55%) чаще других выходят за покупками во время рабочего дня, а консультанты (45%) больше всего отвлекаются на чтение. Сотрудники в сфере продаж (55%) и бухгалтеры (39%) реже других отвлекаются на домашние дела во время работы из дома.
Ранее СМИ сообщили, что немецкая разведка испытывает кадровый голод из-за нежелания соискателей работать очно. Для многих является серьезной проблемой то, что на рабочем месте нельзя использовать телефон.