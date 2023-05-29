Эксперты назвали главную проблему при работе на удаленке

Согласно опросу, работники в сфере маркетинга и PR (56%) и IT (55%) чаще других выходят за покупками во время рабочего дня, а консультанты (45%) больше всего отвлекаются на чтение. Сотрудники в сфере продаж (55%) и бухгалтеры (39%) реже других отвлекаются на домашние дела во время работы из дома.