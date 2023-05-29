Нападающий ПСЖ Киллиан Мбаппе отказался покидать клуб в текущем году

Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе рассказал о том, планирует ли он перейти из нынешнего клуба в другой этим летом.
После того, как сегодня, 29 мая, Мбаппе получил приз как лучший игрок текущего сезона в чемпионате Франции, он выступил с речью на церемонии награждения, где заявил о том, что он рад находится в клубе и достигать новых высот будет вместе с ним.
По словам нападающего, он не намерен покидать клуб ни в текущем году, ни в следующим, потому считает ПСЖ привилегией и рад находиться в нем. Таким образом Мбаппе не рассматривает какие-либо трансферы в ближайший год.
Ранее издание L'Equipe сообщило, что Мбаппе до сих пор не продлил свой контракт с ПСЖ до 2025 года, несмотря на то, что эта функция есть в договоре. На данный момент контракт нападающего рассчитан до конца сезона 2023/24, но неизвестно, будет ли он продлевать свое присутствие в клубе через год.