Нападающий ПСЖ Киллиан Мбаппе отказался покидать клуб в текущем году

Ранее издание L'Equipe сообщило, что Мбаппе до сих пор не продлил свой контракт с ПСЖ до 2025 года, несмотря на то, что эта функция есть в договоре. На данный момент контракт нападающего рассчитан до конца сезона 2023/24, но неизвестно, будет ли он продлевать свое присутствие в клубе через год.