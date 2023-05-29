Актриса Татьяна Васильева отказала настырному кавалеру в свадьбе

Народная артистка России Татьяна Васильева отказала настойчивому кавалеру в принятии его предложения руки и сердца. После одного свидания с ним она решила, что будет оставаться свободной. Об этом пишет 5-tv.ru.
Васильева рассказала об одном чересчур настырном ухажере, который долгое время добивался от нее встречи. Мужчина оказался немного моложе артистки, однако она быстро поняла, что построить счастье с ним не получится – на свидание поклонник пришел с папками и альбомами фотографий, полтора часа жаловался Васильевой на свою сложную судьбу. После встречи мужчина понял, что повел себя неправильно и в дальнейшем не тревожил артистку.
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