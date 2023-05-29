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В Европарламенте призвали прекратить переговоры по принятию Турции в свои ряды

Политика
В Европарламенте призвали прекратить переговоры по принятию Турции в свои ряды

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что вступление в Евросоюз больше не интересно ни самому ЕС, ни Турции. Об этом сообщил сайт издания РБК.

Так, Вебер заявил, что участие Турции в жизни Евросоюза не нужно, а эту тему даже не стоит больше обсуждать.

«Последние годы показали, что тесное партнерство важно, но полноправного членства Турции в ЕС никто больше не хочет», - подчеркнул глава партии.

Евросоюз же, по словам Вебера, все равно остается открыт для взаимодействия со своими соседями и хочет помочь Кипру и Украине в решении кризисов.

«Мы нуждаемся во взаимодействии», - подытожил глава партии.

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