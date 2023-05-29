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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал свою страну великой хоккейной державой

Спорт
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал свою страну великой хоккейной державой

Министерство иностранных дел Латвии прокомментировало победу национальной сборной в матче за третье место на чемпионате мире по хоккею.

В воскресенье, 28 мая, Латвия встретилась с США в матче за бронзовые медали ЧМ-2023. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу литовцев. После этого министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич написал в своих социальных сетях, что искренне рад и благодарен команде за такую зрелищную и эмоциональную игру. Он также назвал Латвию великой хоккейной державой и заявил, что с такой командой «мечты о золоте становятся реальны».

Ранее, 27 мая, сборная Германии одолела сборную США с таким же счетом, как и команда Латвии, что позволило немцам выйти в финал чемпионата. Несмотря на такую статистику американцы занимают первое место в группе А, набрав 20 очков.
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