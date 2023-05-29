Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал свою страну великой хоккейной державой

В воскресенье, 28 мая, Латвия встретилась с США в матче за бронзовые медали ЧМ-2023. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу литовцев. После этого министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич написал в своих социальных сетях, что искренне рад и благодарен команде за такую зрелищную и эмоциональную игру. Он также назвал Латвию великой хоккейной державой и заявил, что с такой командой «мечты о золоте становятся реальны».