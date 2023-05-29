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ВС РФ применили снаряды особого типа на авдеевском направлении

Политика
ВС РФ применили снаряды особого типа на авдеевском направлении

Российские войска нанесли удар по позициям ВСУ агитационными снарядами с призывами сдаваться в плен. Об этом сообщает издание «Известия».

Согласно информации издания, агитационный боеприпас содержит несколько сотен листовок, которые упаковывают в металлические болванки. После достижения окопов ВСУ, болванка взрывается в воздухе, и листовки рассыпаются на территории противника. Кроме того, агитационный автомобиль ВС РФ воспроизводит звуковой ролик с третьей частью сонаты №2 Фридерика Шопена, известной как Траурный марш, через установленные на машине колонки. Российские военнослужащие отмечают, что украинские боевики, которые сдаются в плен, выглядят напуганными.

Ранее СМИ уже рассказывали о подобных ударах. Тогда обстрел листовками производился из систем залпового огня «Град».
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