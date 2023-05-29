ВС РФ применили снаряды особого типа на авдеевском направлении

Согласно информации издания, агитационный боеприпас содержит несколько сотен листовок, которые упаковывают в металлические болванки. После достижения окопов ВСУ, болванка взрывается в воздухе, и листовки рассыпаются на территории противника. Кроме того, агитационный автомобиль ВС РФ воспроизводит звуковой ролик с третьей частью сонаты №2 Фридерика Шопена, известной как Траурный марш, через установленные на машине колонки. Российские военнослужащие отмечают, что украинские боевики, которые сдаются в плен, выглядят напуганными.