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ВС РФ отразили две атаки украинских диверсионных групп

Армия
ВС РФ отразили две атаки украинских диверсионных групп

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил об отражении силами подразделений двух атак диверсионно-штурмовых групп ВСУ. Об этом пишет информационное издание «РИА Новости».

Российская артиллерия поразила пункт временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Верхнекаменское и склады с боеприпасами в районе Белогоровки и Орехово-Васильевки.

В последней экипаж «Солнцепека» уничтожил скопление вражеской живой силы 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. В ходе контрбатарейной борьбы в районах Орехово-Васильевки и Александро-Шультино были уничтожены две САУ 2С1 «Гвоздика».

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили 43 атаки по территории ДНР за сутки 28 мая. Украинские военные вели обстрелы по пяти направлениям.
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