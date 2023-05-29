ВС РФ отразили две атаки украинских диверсионных групп

В последней экипаж «Солнцепека» уничтожил скопление вражеской живой силы 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. В ходе контрбатарейной борьбы в районах Орехово-Васильевки и Александро-Шультино были уничтожены две САУ 2С1 «Гвоздика».