Криптобиржи в России будут работать по новым правилам

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России начнут действовать новые правила для работы криптобирж.
Как сообщает сайт РБК, правительство решило не создавать одну «монобиржу», а просто ввести законы и правила, регулирующие работу всех таких организаций. Так, их планируют использовать в транснациональных расходах как посредников. Основным регулирующим органом выступит Центробанк РФ.
Заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов заявил, что в обозримом будущем стоит ожидать, что крипторынки будут помогать государству в экспорте и импорте, с помощью оплаты параллельного импорта.
Ранее эксперт Политайко сообщил о своей уверенности, что криптовалюты смогут заменить доллар.