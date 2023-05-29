Криптобиржи в России будут работать по новым правилам

Как сообщает сайт РБК, правительство решило не создавать одну «монобиржу», а просто ввести законы и правила, регулирующие работу всех таких организаций. Так, их планируют использовать в транснациональных расходах как посредников. Основным регулирующим органом выступит Центробанк РФ.