Президент Польши Анджей Дуда поздравил с победой на выборах неизвестного мужчину вместо Эрдогана

Президент Польши Анджей Дуда хотел поздравить своего коллегу Эрдогана с победой на выборах в Турции. Он написал пост в социальных сетях, где заявил, что поздравляет президента, а также напомнил, что 2023 год стал 100-й годовщиной Турции, как республики и такой же годовщиной подписания договора о дружбе между Анкарой и Варшавой.