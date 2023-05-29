Президент Польши Анджей Дуда поздравил с победой на выборах неизвестного мужчину вместо Эрдогана

Один из желающих поздравить президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана с переизбранием не смог реализовать свою задумку с первого раза из-за ошибки в тексте.
Президент Польши Анджей Дуда хотел поздравить своего коллегу Эрдогана с победой на выборах в Турции. Он написал пост в социальных сетях, где заявил, что поздравляет президента, а также напомнил, что 2023 год стал 100-й годовщиной Турции, как республики и такой же годовщиной подписания договора о дружбе между Анкарой и Варшавой.
Однако, когда Дуда хотел отметить президента в своей публикации, он отметил не того Эрдогана и вместо турецкого лидера поздравление оказалось адресовано неизвестному человеку. Ошибка была исправлена через 35 минут после публикации поздравления.
Ранее президент Венгрии Каталин Новак поздравила Эрдогана с победой на президентских выборах. Она отметила, что переизбрание позволит Турции активнее участвовать в решении конфликта России и Украины, а сам глава государства может стать человеком, который приведет к мирным переговорам.