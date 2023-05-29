Психолог Анастасия Корнеева рассказала о сексуальном эгоизме

Психолог Анастасия Корнеева рассказала как понять, что ваш партнер является сексуальным эгоистом. Издание «Лента.ру» поделилось советами эксперта.
Корнеева назвала явным признаком сексуального эгоизма - мужской оргазм при отсутствии женского. Она объяснила, что такая ситуация часто возникает из-за физиологии.
Специалист также отметила, что этот факт в постели может проявляться в других ситуациях, например, если человек не обращает внимания на желания партнера, причиняет ему боль или ведет себя грубо, даже после того как получил обратную связь.
Кроме того, психолог сообщила, что сексуальный эгоист может не учитывать предпочтения и настроения партнера и пренебрегает его чувствами, а также не придает значения безопасности секса. Корнеева подчеркнула, что в долгих отношениях важно узнавать, что доставляет удовольствие другому человеку, и не забывать о балансе «брать-давать» в плане взаимных ласк.
Ранее сексолог Трейси Сейнсбери рассказала об оптимальной частоте сексуальной активности для избавления от стресса. Она считает, что необходимо вступать в интимную связь примерно три раза в неделю.