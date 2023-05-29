Политическая конъюнктура Польши погрузилась в жаркие дебаты по поводу законопроекта о создании специальной комиссии по изучению «влияния России» на Варшаву. Об этом пишет информационное издание wPolityce.pl.
Представители правящей политической партии «Право и справедливость» и оппозиция схлестнулись в спорах о законопроекте «О государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах». До этого парламентарии страны приняли акт о создании государственной комиссии – он ожидает подписания у президента страны Анджея Дуды.
Нынешние элиты обеспокоены «влиянием» Москвы на политику польского государства. Многие представители высших эшелонов власти требуют проведения проверок различных инцидентов, в том числе и употребление алкоголя польскими офицерами контрразведки в бескозырках на корабле «Аврора», многочисленные контакты польских политиков с русскими и другие случаи. Оппозиция назвала государственную комиссию «псевдосудом», а ее создание «совершенно неконституционным».
Ранее французский активист и аналитик Ксавье Моро назвал поставки оружия из Франции на Украину «преступлением против истории». Эксперт заявил, что власти в Париже осведомлены о том, что ВСУ использует вооружения не только против солдат, но и против детей.