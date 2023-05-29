Пятилетняя дочь популярного актера Владимира Стеклова ударилась головой об асфальт, пришлось вызывать врачей

Как сообщает сайт The Voice Mag, маленькая Арина получила травму, пока возвращалась домой с мамой, во дворе жилого дома актера. В результате неудачного падения, девочка ударилась лбом об асфальт, а родители ребенка сразу же вызвали врачей. В результате осмотра, медики не нашли у девочки каких-либо травм и порекомендовали маме и папе понаблюдать за ней.