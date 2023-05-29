Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пятилетняя дочь популярного актера Владимира Стеклова ударилась головой об асфальт, пришлось вызывать врачей

Происшествия
Пятилетняя дочь популярного актера Владимира Стеклова ударилась головой об асфальт, пришлось вызывать врачей

Пятилетняя дочь 75-летнего популярного актера Владимира Стеклова ударилась головой и заставила понервничать своих родителей.

Как сообщает сайт The Voice Mag, маленькая Арина получила травму, пока возвращалась домой с мамой, во дворе жилого дома актера. В результате неудачного падения, девочка ударилась лбом об асфальт, а родители ребенка сразу же вызвали врачей. В результате осмотра, медики не нашли у девочки каких-либо травм и порекомендовали маме и папе понаблюдать за ней.

Ранее стало известно, что Роберт Дауни-младший мог сыграть Доктора Дума в киноадаптации «Фантастической четверки» 2005 года выпуска.
травма головы актеры дети
Военкоры ФАН