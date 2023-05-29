Военный эксперт Дандыкин рассказал о значении ракетных ударов ВС РФ

Благодаря этим данным, ВС РФ имеют возможность уничтожать их до того, как они попадут на фронт. Эксперт также отметил, что подобные удары уже оказали воздействие на возможности Вооруженных сил Украины вести интенсивные боевые действия. Он считает, что с каждым днем таких ударов возможности противника будут уменьшаться, что сделает его войска менее эффективными.