Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что мощные удары высокоточных ракет и БПЛА упрощают работу российским войскам на линии фронта и позволяют эффективнее решать боевые задачи. Об этом сообщает издание «Известия».
Дандыкин отметил, что уничтожение военной инфраструктуры Украины и личного состава ВСУ является главной целью этих ударов. По словам эксперта, высокую ценность имеет информация о местонахождении боеприпасов, штабов, пунктов связи, воинских частей и складов горюче-смазочных материалов противника.
Благодаря этим данным, ВС РФ имеют возможность уничтожать их до того, как они попадут на фронт. Эксперт также отметил, что подобные удары уже оказали воздействие на возможности Вооруженных сил Украины вести интенсивные боевые действия. Он считает, что с каждым днем таких ударов возможности противника будут уменьшаться, что сделает его войска менее эффективными.
Ранее военный публицист Александр Широкорад рассказал о том, как быстро разгромить Украину. Он считает, что необходимо уничтожить плотины на Днепре.