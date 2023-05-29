МИД Румынии высказал недовольство президенту Венгрии Каталин Новак из-за ее слов о гражданах страны

Министерство иностранных дел Румынии высказало категорическое неодобрение действий президента Венгрии Каталин Новак во время ее визита.
Новак посетила Румынию, где заявила, что является представителем всех венгров, независимо от того, на территории какой страны они живут. После этого МИД Румынии выразил серьезную обеспокоенность словами президента, так как она не уточнила, имеет ли она в виду и венгров, проживающих на территории Румынии, это вызвало скандал в Бухаресте.
В связи с этим МИД Румынии назвал высказывания Новак «неадекватными и неприемлемыми», так как она не должна была говорить подобного во время своего официального визита к союзникам. Но она сделала это, несмотря на то, что ее предупреждали воздержаться от этого, говорится в официальном сообщении МИД Румынии.
Ранее Новак обратилась к президенту Турции Реджепу Эрдогану и поздравила его с победой во втором туре президентских выборов, который завершился 28 мая. Она также отметила, что эта победа позволит ему решить конфликт России и Украины.