МИД Румынии высказал недовольство президенту Венгрии Каталин Новак из-за ее слов о гражданах страны

В связи с этим МИД Румынии назвал высказывания Новак «неадекватными и неприемлемыми», так как она не должна была говорить подобного во время своего официального визита к союзникам. Но она сделала это, несмотря на то, что ее предупреждали воздержаться от этого, говорится в официальном сообщении МИД Румынии.