CNN: Права на музыку Queen будут проданы за $1 млрд

Музыкальный каталог группы Queen и соответственно права на музыку могут быть проданы за огромную сумму в $1 млрд.
Как сообщил сайту агентства CNN источник, рекордная музыкальная продажа случится уже в ближайшее время. Издание уже обратилось к предполагаемым покупателям с просьбой дать комментарий, но так и не получила его.
«Сделка завершится в течении одного месяца», - говорит источник, обсуждая предстоящую продажу.
Считается, что такой рекордной суммы каталог смог достичь благодаря автобиографичному фильму про жизнь солиста группы Фредди Меркьюри.
Ранее Верка Сердючка продала Rolls-Royce Фредди Меркьюри за 300 тысяч долларов.