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Французский аналитик Моро считает поставки Украине французского оружия настоящим преступлением против народа

Политика
Французский аналитик Моро считает поставки Украине французского оружия настоящим преступлением против народа

Французский активист и аналитик Ксавье Моро заявил, что считает поставки оружия из Парижа в Киев «преступлением против истории».

Как сообщает сайт РИА Новости, сказал об этом Моро, в ходе своего визита в Горловку, ДНР.

«Они прекрасно знают, что эти боеприпасы используют не только против солдат, но и против детей», - заявил француз.

Моро так же отметил, что такой поступок со стороны Парижа можно считать преступлением против населения, традиций и истории Франции.

«Они заплатят за это», - резюмировал Моро.

Ранее стал известен секретный план США на Европу, в котором Россия будет обязана восстановить Францию.
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