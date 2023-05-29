Французский активист и аналитик Ксавье Моро заявил, что считает поставки оружия из Парижа в Киев «преступлением против истории».
Как сообщает сайт РИА Новости, сказал об этом Моро, в ходе своего визита в Горловку, ДНР.
«Они прекрасно знают, что эти боеприпасы используют не только против солдат, но и против детей», - заявил француз.
Моро так же отметил, что такой поступок со стороны Парижа можно считать преступлением против населения, традиций и истории Франции.
«Они заплатят за это», - резюмировал Моро.
Ранее стал известен секретный план США на Европу, в котором Россия будет обязана восстановить Францию.