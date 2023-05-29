Африканский дипломат Леон Додону призвал США прекратить спонсирование Украины ради мира

Посол ЦАР в России Леон Додону назвал способ для предотвращения эскалации конфликта России и Украины.
Для того, чтобы избежать бесповоротной эскалации конфликта России и Украины, США и другим союзникам Киева необходимо прекратить постоянно спонсировать его оружием, боеприпасами и деньгами, приводят слова Додону «Известия».
Он также рассказал о том, что лидеры Конго, Сенегала, Египта и других стран Африки отправятся в Россию и на Украину для продвижения идеи мирных переговоров.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел Сергей Лавров 29 мая прибыл в Кению в рамках своего нового африканского турне в преддверии форума «Россия-Африка», который состоится в Санкт-Петербурге в конце июля.