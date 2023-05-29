Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

На Сахалине из окна многоэтажки выпала полуторагодовалая девочка

Общество
На Сахалине из окна многоэтажки выпала полуторагодовалая девочка

Полуторагодовалая девочка выпала из окна третьего этажа в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает издание «Известия».

Инцидент произошел на улице Авиационной, девочка была доставлена в больницу. На данный момент проводится проверка по факту падения ребенка, и будет дана оценка действиям родительской пары по надлежащему исполнению родительских обязанностей.

Следователи также напомнили родителям о необходимости соблюдения мер безопасности и об установке фиксаторов и блокираторов на окнах в доме с маленькими детьми, чтобы не допустить подобных инцидентов.

В Следственном комитете подчеркнули, что в случае, если окна открыты, необходимо присматривать за детьми, чтобы не допустить подобных происшествий. Кроме того, нельзя, чтобы дети опирались на москитные сетки.

Ранее СМИ сообщили, что в Ленинградской области с четвертого этажа выпал ребенок, облокотившийся на москитную сетку. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
россия выпала из окна ребенок выпал ребенок дети падение из окна выпал из окна
Военкоры ФАН