На Сахалине из окна многоэтажки выпала полуторагодовалая девочка

Полуторагодовалая девочка выпала из окна третьего этажа в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает издание «Известия».
Инцидент произошел на улице Авиационной, девочка была доставлена в больницу. На данный момент проводится проверка по факту падения ребенка, и будет дана оценка действиям родительской пары по надлежащему исполнению родительских обязанностей.
Следователи также напомнили родителям о необходимости соблюдения мер безопасности и об установке фиксаторов и блокираторов на окнах в доме с маленькими детьми, чтобы не допустить подобных инцидентов.
В Следственном комитете подчеркнули, что в случае, если окна открыты, необходимо присматривать за детьми, чтобы не допустить подобных происшествий. Кроме того, нельзя, чтобы дети опирались на москитные сетки.
Ранее СМИ сообщили, что в Ленинградской области с четвертого этажа выпал ребенок, облокотившийся на москитную сетку. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.