Звезда Лера Кудрявцева назвала своего молодого мужа Игоря Макарова «стариком»

Телеведущая Лера Кудрявцева высказалась о разнице в возрасте со своим молодым супругом Игорем Макаровым. Несмотря на то, что 52-летняя звезда старше мужа на 16 лет, именно она ощущает себя самой молодой в паре. Об этом пишет 5-tv.ru.