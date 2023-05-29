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Звезда Лера Кудрявцева назвала своего молодого мужа Игоря Макарова «стариком»

Общество
Звезда Лера Кудрявцева назвала своего молодого мужа Игоря Макарова «стариком»

Телеведущая Лера Кудрявцева высказалась о разнице в возрасте со своим молодым супругом Игорем Макаровым. Несмотря на то, что 52-летняя звезда старше мужа на 16 лет, именно она ощущает себя самой молодой в паре. Об этом пишет 5-tv.ru.

Кудрявцева назвала супруга «стариком» и «нудноватым», по ее словам, хоккеист вне профессиональной деятельности предпочитает отдых на диване. Именно поэтому телеведущая считает разницу в возрасте «только цифрами». В текущем году влюбленные отметят десятую годовщину брака.

Ранее певец Александр Медведев (Шура) рассказал о давнем конфликте с журналистом Сергеем Соседовым, который начался в 2007 году. Первое знакомство знаменитостей произошло во время одного из музыкальных проектов и было для них не самым приятным.
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