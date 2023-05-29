Пострадавшие от выброса пепла из вулкана дети пройдут лечение в Приморье

18 детей из поселка Ключи на Камчатке пройдут реабилитацию в Приморском детском фтизиопульмонологическом центре. Об этом сообщил сайт DV.KP.RU.
Сообщается, что необходимость в медицинской помощи для детей, появилась из-за извержения вулкана Шивелуч и последующего выброса пепла, которым ребята и надышались.
Министр здравоохранения Приморского края Александр Гашков заявил, что поводов для волнения за здоровье детей нет, ведь медцентр оборудован по первому слову науки и позволит провести реабилитацию дешевле, чем это проходило бы на западе России.
Ранее ученые обнаружили опасные трещины на вулкане Шивелуч.