Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Кению

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о новом турне главы МИД Сергея Лаврова.
Сегодня, 29 мая, Лавров начал свое новое турне по Африке. В 4:30 утра Лавров и Захарова прибыли в Кению, написала она в своем Telegram-канале. Турне министра приурочено к предстоящему форуму «Россия-Африка», который состоится в Санкт-Петербурге 26-29 июля.
Ранее российский дипломат Олег Озеров рассказал о том, что многие европейские страны начали требовать от стран Африки прекращения сотрудничества с Россией. Такими государствами стали Великобритания, Канада и другие страны Евросоюза. Эти заявления также связаны с предстоящим форумом в Петербурге, который должен повлиять на положительное развитие отношений России и Африки.