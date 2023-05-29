Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Кению

Ранее российский дипломат Олег Озеров рассказал о том, что многие европейские страны начали требовать от стран Африки прекращения сотрудничества с Россией. Такими государствами стали Великобритания, Канада и другие страны Евросоюза. Эти заявления также связаны с предстоящим форумом в Петербурге, который должен повлиять на положительное развитие отношений России и Африки.