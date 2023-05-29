Второклассника из Иркутской области придавило стеной, он лишился руки

Согласно сообщению, ребенок гулял со старшим братом и другом, когда они заглянули в заброшенное здание в центре Тарнополя, чтобы поиграть и разобрать одну из стен. Мальчик пытался уговорить старших ребят не делать этого, однако они его не послушали. Позже, когда стена рухнула, школьника не успели оттащить и вызвали на помощь взрослых.