Второклассника из Иркутской области придавило стеной, он лишился руки

Девятилетний мальчик из Балаганского района Иркутской области был придавлен частью стены в заброшенном здании. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Согласно сообщению, ребенок гулял со старшим братом и другом, когда они заглянули в заброшенное здание в центре Тарнополя, чтобы поиграть и разобрать одну из стен. Мальчик пытался уговорить старших ребят не делать этого, однако они его не послушали. Позже, когда стена рухнула, школьника не успели оттащить и вызвали на помощь взрослых.
Ребенка быстро доставили в областную детскую больницу Иркутска, где ему диагностировали травму черепа, сотрясение мозга, перелом и раны бедра и таза. Правая рука мальчика пострадала больше всего - открытый многооскольчатый перелом нескольких костей привел к тому, что ее часть пришлось ампутировать.
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