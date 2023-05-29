Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Второклассника из Иркутской области придавило стеной, он лишился руки

Общество
Второклассника из Иркутской области придавило стеной, он лишился руки

Девятилетний мальчик из Балаганского района Иркутской области был придавлен частью стены в заброшенном здании. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Согласно сообщению, ребенок гулял со старшим братом и другом, когда они заглянули в заброшенное здание в центре Тарнополя, чтобы поиграть и разобрать одну из стен. Мальчик пытался уговорить старших ребят не делать этого, однако они его не послушали. Позже, когда стена рухнула, школьника не успели оттащить и вызвали на помощь взрослых.

Ребенка быстро доставили в областную детскую больницу Иркутска, где ему диагностировали травму черепа, сотрясение мозга, перелом и раны бедра и таза. Правая рука мальчика пострадала больше всего - открытый многооскольчатый перелом нескольких костей привел к тому, что ее часть пришлось ампутировать.

Ранее СМИ сообщили, что при съемках сериала в Дагестане произошел сход селевого потока. Около десяти человек получили травмы различной степени тяжести.
россия ребенок дети увечье увечья травма травмы иркутская область обвал стены
Военкоры ФАН