Исполнитель Шура рассказал о давнем конфликте с критиком Сергеем Соседовым

Российский певец Александр Медведев (Шура) рассказал о конфликте с журналистом Сергеем Соседовым в 2007 году. Музыкальный критик негативно выразился об исполнителе из-за выступления под фонограмму. Тем не менее, Медведев поздравил Соседова с именинами.
Шура сообщил, что около 16 лет назад во время выступления на одном из музыкальных проектов Соседов сделал ему замечание, заявив что у того проблемы с голосом. Певец на критику без стеснения ответил, что исполнял композицию под фонограмму и удивился: как могут присутствовать проблемы с голосом, если весь звук был технически тщательно сведен. Тем не менее, критик продолжил рассказывать о недочетах певца.
Медведев спустя многие годы отметил, что старые конфликты его более не тревожат. Исполнитель также признался, что считает Соседова профессионалом своего дела, – пишет 5-tv.ru.
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