Исполнитель Шура рассказал о давнем конфликте с критиком Сергеем Соседовым

Шура сообщил, что около 16 лет назад во время выступления на одном из музыкальных проектов Соседов сделал ему замечание, заявив что у того проблемы с голосом. Певец на критику без стеснения ответил, что исполнял композицию под фонограмму и удивился: как могут присутствовать проблемы с голосом, если весь звук был технически тщательно сведен. Тем не менее, критик продолжил рассказывать о недочетах певца.