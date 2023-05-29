Российский сенатор выступил за создание отечественного файервола в Интернете

Сенатор и член конституционного комитета Совета федерации Артем Шейкин заявил о том, что России необходимо создать свой собственный файервол. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Так, по мнению сенатора, связано это с ведением со стороны Запада негативной политики в отношении России.
«Необходим аналог «китайского файервол», который будет способен полностью блокировать доступ к нежелательным Интернет-ресурсам», - заявил Шейкин.
Самым очевидным примером такого ресурса он назвал интернет-энциклопедию «Википедия», которая перенасыщена «информационным оружием» против России. Саморегулирование соцсетей Шейкин назвал сложной задачей, но необходимой к ответственному исполнению, в связи с наблюдаемой последние годы проблемой русофобии.
Ранее сильнейшая атака хакеров послужила причиной для сбоев в работе Интернета в Крыму.