Российский сенатор выступил за создание отечественного файервола в Интернете

Самым очевидным примером такого ресурса он назвал интернет-энциклопедию «Википедия», которая перенасыщена «информационным оружием» против России. Саморегулирование соцсетей Шейкин назвал сложной задачей, но необходимой к ответственному исполнению, в связи с наблюдаемой последние годы проблемой русофобии.