Онколог Юдин рассказал о главных симптомах рака щитовидной железы

Юдин подчеркнул, что симптомы становятся более заметными при росте опухоли, включая образование комков или узелков на шее, увеличение объема шеи, изменение голоса, трудности с глотанием, стойкое увеличение лимфатических узлов на шее и боль в горле. Если возник один из этих симптомов, рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу.