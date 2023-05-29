Онколог Юдин рассказал о главных симптомах рака щитовидной железы

Врач-онколог и хирург Максим Юдин назвал основные симптомы рака щитовидной железы. Издание «Мослента» опубликовало мнение эксперта.
Он отметил, что заболевание может возникнуть при мутациях в клетках и по другим причинам, включая генетическую предрасположенность, воздействие высоких уровней радиации и пол (у женщин встречается чаще).
Юдин подчеркнул, что симптомы становятся более заметными при росте опухоли, включая образование комков или узелков на шее, увеличение объема шеи, изменение голоса, трудности с глотанием, стойкое увеличение лимфатических узлов на шее и боль в горле. Если возник один из этих симптомов, рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу.
Лечение рака щитовидной железы проводится комплексно и включает хирургические методы, которые часто сочетаются с лечением радиоактивным йодом. Он обычно доставляется в организм в виде капсул или жидкости и воздействует только на клетки щитовидной железы, минимально затрагивая другие.
Ранее врач Павел Копосов сообщил, что самой распространенной онкологией среди россиян является рак легких. На втором месте оказался рак желудка.