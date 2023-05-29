В Бельгии проходит массовое празднование победы президента Турции Реджепа Эрдогана на выборах

Ранее Эрдоган обратился к своим союзникам и людям, проголосовавшим за него, с благодарностью за то, что они поддержали его и обеспечили победу. Также он по традиции исполнил избирателям песню Duyanlara Duymayanlara, которую он пел на каждом митинге в свою поддержку.