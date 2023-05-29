В Бельгии проходит массовое празднование победы президента Турции Реджепа Эрдогана на выборах

Граждане Турции, проживающие в Бельгии, вышли на улицы Брюсселя, чтобы отпраздновать победу главы государства Реджепа Эрдогана на президентских выборах.
В воскресенье, 28 мая, завершился второй этап выборов президента Турции. Согласно итогам голосования Эрдоган набрал более 52% голосов, а его соперник, представляющий оппозицию, Кемаль Кылычдароглу – менее 40%. В связи с этим в Турции и за ее пределами начались массовые шествия в поддержку избранного президента.
В Бельгии граждане Турции вышли на центральные улицы с флагами, фейерверками и музыкой. Полицейские не запрещают гражданам праздновать и не мешают этому.
Ранее Эрдоган обратился к своим союзникам и людям, проголосовавшим за него, с благодарностью за то, что они поддержали его и обеспечили победу. Также он по традиции исполнил избирателям песню Duyanlara Duymayanlara, которую он пел на каждом митинге в свою поддержку.