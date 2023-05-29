Аналитики выяснили сколько денег было выведено западными компаниями при выходе с рынков России

Начальник аналитического отдела Банка Корпоративного Финансирования Максим Осадчий провел анализ доступных данных Банка России, и выяснил, сколько денег вывели иностранные компании и инвесторы, пока уходили с рынка России. Об этом сообщил сайт агентства РИА Новости.
Так, по первичным подсчетам, финансист заявил о сумме в $36 млрд. За прошедший год Центральный Банк зафиксировал 200 сделок по продаже российских активов. При этом только 20% продаж всех долей превысили $100 млн.
«Размер выведенного иностранными инвесторами из России капитала <…> на уровне 36 миллиардов долларов», - заявил Осадчий.
Ранее стало известно, что пивоваренный концерн Heineken потеряет более 300 млн евро из-за ухода с российского рынка.