ЦАР готова открыть российские военные базы на своей территории

Посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза заявил, что страна заинтересована в размещении на своей территории российской военной базы, где могло бы находиться от 5 до 10 тысяч солдат. Об этом сообщает издание «Известия».
Посол подчеркнул, что присутствие российских военных инструкторов в стране укрепило боеспособность армии, а военно-техническое сотрудничество с Россией должно продолжаться. Он отметил, что вопросы сотрудничества в плане безопасности будут обсуждаться во время второго саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге, на который намерен приехать президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. Посол также отметил, что некоторые страны, включая Францию, выразили свое недовольство по поводу возможного размещения российской военной базы в стране, однако он подчеркнул, что это не должно мешать сотрудничеству между партнерами.
Ранее СМИ сообщили, что в ЦАР планируют запустить производство автомобилей УАЗ «Патриот». Отмечается, что эта машина отлично подходит для перемещения по некачественному дорожному покрытию страны.