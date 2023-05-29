ЦАР готова открыть российские военные базы на своей территории

Посол подчеркнул, что присутствие российских военных инструкторов в стране укрепило боеспособность армии, а военно-техническое сотрудничество с Россией должно продолжаться. Он отметил, что вопросы сотрудничества в плане безопасности будут обсуждаться во время второго саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге, на который намерен приехать президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. Посол также отметил, что некоторые страны, включая Францию, выразили свое недовольство по поводу возможного размещения российской военной базы в стране, однако он подчеркнул, что это не должно мешать сотрудничеству между партнерами.