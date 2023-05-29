День Федора Житника: Что запрещено и можно делать 29 мая

Православные верующие 29 мая чтут память преподобного Феодора Освященного, который прославился своим даром чудотворений. В народе он известен как Федор Житник. Об этом пишет 5-tv.ru.
Считается, что Феодор получил свое прозвище в связи с тем, что 29 мая является последним сроком, когда можно сеять жито. Этот день с древних времен известен как один из самых несчастливых в году, поэтому знающие люди советовали проводить его как можно более осторожно.
Сообщается, что 29 мая нельзя оставлять еду на тарелках, иначе придется питаться объедками в дальнейшем. Не стоит использовать ложки – можно навлечь горе. Покуда не выполнена работа в огороде, нельзя наводить порядок в доме. Большое количество запретов затрагивало подготовку к свадьбе: матери жениха не позволено выбирать одежду для бракосочетания невесте и полотенце под ноги молодоженам – это приведет к ссорам невестки и свекрови; нельзя брать обручальные кольца у родных – в браке между супругами будет много лжи; подругам невесты не следует покупать на свадьбу одинаковые платья, иначе будущий муж будет изменять жене.
Сегодня следует подавать любые блюда, кроме первых, а остатки пищи отдавать животным. Работая в огороде 29 мая необходимо убрать сорняки и полить грядки. В этот день разрешено строить планы на свадьбу и готовиться к ней. Мать невесты должна приобрести ей наряд и полотенце под ноги молодоженам, выбор туфель на свадьбу должен делаться только невестой, без участия родных и подруг.
Ранее химик и пищевой технолог Ольга Косникова развеяла мифы об опасности употребления пальмового масла. Эксперт заявил, что продукт в своей «биологической чистоте» ничем не отличается от кокосового или оливкового масла.