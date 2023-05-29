День Федора Житника: Что запрещено и можно делать 29 мая

Сообщается, что 29 мая нельзя оставлять еду на тарелках, иначе придется питаться объедками в дальнейшем. Не стоит использовать ложки – можно навлечь горе. Покуда не выполнена работа в огороде, нельзя наводить порядок в доме. Большое количество запретов затрагивало подготовку к свадьбе: матери жениха не позволено выбирать одежду для бракосочетания невесте и полотенце под ноги молодоженам – это приведет к ссорам невестки и свекрови; нельзя брать обручальные кольца у родных – в браке между супругами будет много лжи; подругам невесты не следует покупать на свадьбу одинаковые платья, иначе будущий муж будет изменять жене.