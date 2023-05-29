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ТАСС: Парад ВМФ будет проведен 30 июля в Кронштадте и Санкт-Петербурге

Общество
ТАСС: Парад ВМФ будет проведен 30 июля в Кронштадте и Санкт-Петербурге

Главный военно-морской парад будет проведен в день военно-морского флота России. Об этом сообщил изданию ТАСС источник в Минобороны.

Предполагается, что само шествие кораблей пройдет 30 июля в городах военно-морской славы Кронштадте и Санкт-Петербурге.

«Принято принципиальное решение о проведении ГВМП 30 июля», - заявил собеседник агентства, в ходе разговора о дне ВМФ.

Ранее стало известно, что власти Кубы отменили празднование и парад в честь 9 Мая из-за жесткой нехватки топлива и экономических проблем внутри страны. На набережной столицы, по итогу, прошло шествие рабочих и несколько локальных демонстраций.
Главный военно-морской парад Минобороны День ВМФ
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